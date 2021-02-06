‘Gevşeme salgını yönetilemez yapar’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, koronavirüs vaka sayılarının yeniden artış trendine girdiğini belirterek, “Mutasyonların da ülkemize girmiş bulunmasından dolayı uygulanmakta olan önlemlerde bir gevşeme kısa süre içerisinde eskisinden daha yüksek seviyelere geri dönmemiz ve salgının yönetilebilir olmaktan çıkması ile sonuçlanabilir” dedi.

Bağışıklıktan kaçabiliyor

Prof. Midilli, Milliyet’e Güney Afrika ve Brezilya’da koronavirüste görülen mutasyonları değerlendirdi. Her üç varyantın birinci dalgadan fazla etkilenen yerlerde ortaya çıktığını söyleyen Midilli, Güney Afrika ve Brezilya’da ilk kez saptanan 501Y.V.2 ve 501.Y.V3 varyantlarının özellikle kilit aminoasit değişiklikleri bakımından birbirlerine oldukça benzer olduğunu kaydetti. Midilli, “Şu anda yaz mevsiminde olduğu için de Güney Afrika’da böyle bir ikinci pikin yaşanmış olması ve Brezilya’da da 501Y.V3’ün birinci dalgadan sonra neredeyse sürü bağışıklığına ulaşılmış bir bölgede ortaya çıkmış olması bu iki varyantın bağışıklıktan kaçabilme ihtimaline işaret ediyor. Nitekim daha sonra 501Y.V2 ile yapılan çalışmalarda bu varyantın doğal infeksiyon ya da aşılama ile edinilen bağışıklıktan İngiltere’deki varyantın aksine daha fazla kaçabildiğini gösteriyor. Bu bakımdan ikinci ve üçüncü varyantlar ileride aşılar açısından sorun oluşturabilme potansiyeline sahip” dedi.

Varyantların üçünün de bulaşma hızlarının daha yüksek göründüğünü belirten Midilli, “Birinci varyantın İngiltere’de yapılan çalışmalarda mortalitede de (ölüm hızı) 1.3 kat kadar artışa yol açtığı ortaya kondu” bilgisini verdi.

Okulların açılması

Okulların açılma sürecine ilişkin de görüşlerini paylaşan Midilli, şunları kaydetti:

“Eğitimin önemi tartışılmaz ancak henüz vaka sayıları belli bir kritik değerin altına düşmemiş aksine yeniden bir artış trendine girmiş. Mutasyonların da ülkemize girmiş bulunmasından dolayı uygulanmakta olan önlemlerde bir gevşeme, kısa süre içerisinde eskisinden daha yüksek seviyelere geri dönmemiz ve salgının yönetilebilir olmaktan çıkması ile sonuçlanabilir. Şu anda uygulanmakta olduğu üzere, başta risk gruplarının aşılanmasının tamamlanması ve mümkün olduğunca çok kişinin aşılanması kritik önem taşımakta.”