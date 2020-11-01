Gez... Çek... Yaz...

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01.11.2020 - 07:00 |

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‘Aşkın ebedi hali’

Sezai Aydın: Kitaplarda ilk gördüğüm anda hayallerime yerleşen Tac Mahal’i, Şah Cihan, eşine olan aşkının ebediliğini anlatmak için yaptırmış. Tıpkı aşk gibi günün her saatinde farklı bir renge bürünerek insana farklı hisler yaşatıyor. İç akustiğiyle söylenen her şeyi 7 kere tekrarlaması sanki Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olmasına göz kırpıyor gibi. Bu müthiş eser adeta taştan yazılmış bir aşk şiiri. 

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‘Kilimin başkenti Uşak’

Nazife Aysal: Uşak Eşme kilimleri, kendine has desen ve renkleriyle Anadolu’nun diğer kilimlerinden ayrı bir özelliğe sahip. Kilimlerde yeşil murat, mavi ümit, kırmızı tutkulu sevgi, mor keder anlamına geliyor. Desenlerin de anlamı var. Örneğin küpe motif, genç kızların evlenme isteklerini aile büyüklerine iletmelerini sağlayan bir sembolmüş. Uşak Valiliği tarafından açılan ‘Dokuyan Evler Halı ve Kilim Evi’ni ziyaret ederek birbirinden güzel kilimleri görebilirsiniz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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