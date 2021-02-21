Gez... Çek... Yaz...

Karavanla 81 il

Hande & Aytaç Tank: İkizlerimiz 40 günlükken karavanla tanıştılar. 4 yılda 47 il gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 81 ili gezmek. Özellikle pandemi kısıtlamalarında en büyük özgürlüğümüz ve ilacımız karavanda geçirdiğimiz zamanlar oldu. Beş yıldızlı otellerde değil de milyon yıldızlı gökyüzünün altında uyanmayı tercih ediyoruz.









Çıldır’dan kalpler

Rukiye Ay Mardin: Size Kars ve Ardahan sınırlarında yer alan Çıldır Gölü’nden kocaman kalpler gönderiyorum. Şu fotoğrafı çekebilmek için kim bilir kaç tane kalp çizdik? Ama ortaya çıkan kareyi görünce de “Değdi en azından” dedik.







