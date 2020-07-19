‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen sektör, turizm oldu. Çünkü bütün ülkeler sınırlarını kapattı, uçuşlar durdu, insanlar evinden bile çıkamadı. Salgının etkisinin azalmasıyla dünya yavaş yavaş normale döndü ancak pek çok ülke, yurt dışı seyahatlerde kısıtlamalarını sürdürüyor. Bütün bu yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm sektörü, gelecekten ümitli. Kampanyalarla, farklı turlarla, gezginlerin içinde yanan seyahat ateşini yeniden alevlendirmeye çalışıyorlar. Gazella Turizm de yeni hazırladığı konseptlerle yeni döneme iddialı hazırlanıyor. 1996’da kurulan ve o günden itibaren özgün ve konforlu seyahat anlayışını turlarına yansıtan Gazella Turizm’in hazırladığı yeni konseptleri Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel anlattı:

‘Saklı maliyet yok’



Gazella Turizm’i tanıyabilir miyiz?



Gazella Turizm’deki temel yaklaşımımız düzenlediğimiz gezilerde ziyaret edilen yerlerin kendine has dokusunu ve yaşam tarzını en iyi şekilde yansıtmaya özen göstermektir. Turlarımızda saklı maliyet yok. Tüm turlarımız için geçerli olan ilke; ekstra turların ve gerekli yerlerde akşam ve öğle yemeklerinin dahil olmasıdır. Misafirlerimizin tatil deneyimleri evlerinden attıkları ilk adımla başlar. Onları evden alır, tur bitiminde evlerine kadar bırakırız. Bu uygulamamız sektörde bir ilktir. Misafirlerimizin yüzde 96’sının, verdikleri ücretin hakkını aldıklarını belirtmeleri bizi gururlandırıyor.



Misafirlerimizi “İleri Seviye Gezgin” olarak tanımlıyoruz. İleri Seviye Gezgin, keşfetmeyi hayatının bir parçası haline getirmiş, klasik destinasyonların dışına çıkmayı isteyen kişilerden oluşuyor. En önemli beklentileri gittikleri yerleri beş duyularıyla deneyimleyebilmek. Biz de bu beklentilere karşılık veriyoruz. İleri Seviye Gezginlerin keşif tutkularından ilham alıyor, turlarımızı onların isteklerine göre tasarlıyoruz.



Koronavirüsten turizm çok etkilendi. Bu dönem nasıl geçti?



Küresel çapta oluşan tedirginlik turizm sektörünü durma noktasına getirdi. Ancak bu durum kendimizi değerlendirmemiz, misafirlerimizi dinlememiz ve yeniden yapılanmamız için de fırsat oluşturdu. Bu süreci misafirlerimizle diyalog halinde kalarak geçirdik. Süreci verimli geçirdiğimizi söyleyebilirim. İlk andan itibaren tüm turlarımızı iptal ettik ve misafirlerimize paralarını beş gün içinde iade ettik. Sonrasında ise yeni tur konseptlerimiz üzerinde çalışmaya başladık.



Yeni turlarınızın içeriğinden bahsedebilir misiniz?

Birincisi Gezgin Yaka ismini verdiğimiz konseptimiz. Pandemi, yaşama, çalışmaya ve tatile yüklenen anlamların yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Bu koşullar altında iş yaşamında üretkenliğini, sosyal yaşamda mutluluğunu, gezmek ve keşfetme tutkusunun verdiği ilhamla beslemek isteyen bir kitlenin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bir anlamda beyaz yaka, gezgin yakaya dönüşüyor. Biz de bu segmenti “Gezgin Yaka” olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda 27-40 yaş arası gezginlerin katılabileceği turlar planlıyoruz. Bu turlar yine uzak destinasyonlara yönelik olacak. 2020’nin kalan aylarında bu konseptte, yine saklı maliyetlerin bulunmadığı, uygun bütçeli 52 tur hazırlıyoruz. Bunlar arasında Peru-Bolivya, Vietnam-Kamboçya, Tayland, Hindistan-Nepal, Meksika-Küba, Güney Afrika ve Zambiya Botsvana, Kenya, Fas, Fransa Şatolar Bölgesi gibi turlar yer alıyor.



İkinci yeni konseptimizi “Gitmek Lazım” ismini verdiğimiz şirketimizle yürüteceğiz. Bu konseptte turları farklı bir platformda, bir topluluk ruhuyla sunmak istiyoruz. Bir anlamda seyahatin ve tatilin sosyal yönünü güçlendirmek istiyoruz. Yazılım tabanlı bir topluluk programı oluşturmak ilk hedefimiz. Ekim 2020’de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 2 milyon TL’lik yatırım, bu markaya yapacağımız yatırımların ilk halkasını oluşturuyor.



Turlar ekimde başlayacak



Sizce yeniden seyahat etmeye başlayacak mıyız?



Gazella Turizm olarak tüm hazırlıklarımızı ekim ayında turlarımızı başlatacak şekilde planlıyoruz. Yeniden seyahatler başlayacağına inanıyoruz. Elbette pandemi süreci devam ettiği için dönemin gerektirdiği önlemler alınmaya devam edecektir. Birçok ülkenin seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başladığını görüyoruz.

Yurt dışına turlar düzenliyorsunuz. Yeni bir dalga yaşanırsa, seyahatler kesilebilir. B, C planlarınız var mı?

Tur planlarımızı tüm senaryoları göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Önceliğimiz müşterilerimizin yaşadığı Gazella Turizm ayrıcalığından asla feragat etmemektir. Pandeminin başladığı dönemlerde tüm turlarımızı iptal etmemizin ardından misafirlerimize ücretlerini çok kısa bir süre içerisinde iade etmemizin arkasında bu sorumluluk yatıyor.