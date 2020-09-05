MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi
ABONE OL
05.09.2020 - 14:15 | | DHA

Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz(27), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan, Sami Yılmaz'ın naaşı, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Sami Yılmaz'ın cenazesi buradan memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit asker için ilçedeki Ağça Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin eşi Gözde Yılmaz, annesi Mediş Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Şehidin biri kız 4 kardeşi de cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sami Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Bahçe ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.

    Sarıyer'de çöp kamyonu dehşetinin görüntüleri ortaya çıktıSarıyer'de sabah yaşanan çöp kamyonu dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunu kabini yerinden çıkınca, araç kontrolden çıkıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

    Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

    Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

    Sıradaki Haber