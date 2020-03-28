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28.03.2020 - 21:02 |

Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem Birdan aslen nereli?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Gizem Birdan kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'a sonradan katılan isimler arasında yer alan Gizem Birdan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Gizem Birdan kimdir?

Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem Birdan aslen nereli?

Survivor Gizem Birdan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'ı izleyen izleyiciler tarafından Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Gizem Birdan kimdir?

GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındıVan'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
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