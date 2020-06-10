Gökmen Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Afyon Valisi Gökmen Çiçek hangi görevlerde bulundu?

10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 18 ile atanan yeni valiler arasında yer alan Gökmen Çiçek kimdir sorusu Afyon halkı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini 2018 yılından bu yana yürüten Gökmen Çiçek 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Afyon Valiliğine atanmıştır. Peki Gökmen Çiçek kimdir?

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

1978 Yılında Gebze’de doğan Gökmen ÇİÇEK, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Afyon Valisi olarak atanmıştır

Evli ve 2 Çocuk babası olan ÇİÇEK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.