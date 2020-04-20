Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında göz ardı etmek deyimi ‘Önemsememek, dikkate almamak’ biçiminde tabir edilmektedir. Bu tabiri üzerinden tek başına ya da herhangi bir cümle içerisinde kullanmak mümkündür.



Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir?



Göz ardı etmek deyimi herhangi bir durumu dikkate almamak ya da umursamamak şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir tabirle umursamamak içinde de anlatmak mümkün. Bu durum bazen isteyerek bazen istemeden söz konusu olabilmektedir.



‘’Buradaki küçük hatalar göz ardı edilebilir.’’



Kısaca Deyim Açıklaması



İnsanlar bazı zamanlar işine gelmeyen durumlar olduğunda umursamaz ya da dikkate almaz. Bu durumlar söz konusu olduğu zaman ise göz ardı etmek deyimi öne çıkar ve kullanılır. Belli bir kavramı ya da durumu ve duyguyu anlatan deyimler olarak halk arasında en yaygın kullanılan deyimlerden biridir.