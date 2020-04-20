Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Göz kulak olmak deyimi TDK’ya göre, ‘Koruyup kollamak ve sahip çıkmak’ şeklinde yorumlanıyor. Aynı zamanda herhangi bir şeyi ya da kişiyi korumak ile beraber gözetmek ifadeleri üzerinden de tabir etmek mümkün.

Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Gündelik yaşamın en sık kullanılan deyimleri arasında göz kulak olmak gelmektedir. Koruyup kollamak veya sahip çıkmak amaçlı öne çıkan bu deyim, birilerini gözetmek, onları kontrol etmek ya da korumak üzerinden ele alınmaktadır.

‘’Ben gelene kadar köpeğime göz kulak ol.’’

‘’Oğluna göz kulak olmamı istedi.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Birini ya da bir şeye sahip çıkmak veya onları kollamak, göz etmek amaçlı göz kulak olmak deyimi kullanılır. Bazı durumları anlatmak için halk tarafından kabul edilmiş belli bir duyguyu dile getirmek için deyimler kullanılır. Bu doğrultuda göz kulak olmak deyimi bir adım öne çıkıyor.