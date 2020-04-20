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20.04.2020 - 17:05 |

Göze Almak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Göze almak deyimi pek çok farklı konu üzerinde değişik yerlerde kullanılan yaygın bir cümledir. Peki, göze almak deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında detaylar.

Göze Almak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

TDK’ya göre göze almak deyimini, ‘Bir durum karşısında her türlü zararı ve tehlikeyi baştan kabul etmek’ şeklinde ifade etmek mümkün.

Göze Almak Deyiminin Anlamı Nedir?

İnsanlar bir iş veya farklı bir durum nedeniyle karşılaşacağı riskleri ve tehlikeyi bilerek bunu kabul eder. Yani olası sonuçları önceden bilir ve bunun sorumluluğunu alır. İşte bu sorumluluğu kabul edecek kişiler için ise göze almak deyimi kullanılmaktadır. Hem bireysel olarak hem de başkaları için kullanılabilecek bir deyimdir. 

‘’Söz konusu vatan olduğu zaman düşünmeden ölümü göze alırım.’’

 Kısaca Deyim Açıklaması

Tek başına ya da cümle içerisinde göze almak deyimi rahatlıkla kullanılabilmektedir. Farklı konular üzerinde değerlendirmek mümkün. Riskleri ve tehlikeyi önceden bilerek bu sorumluluğu almak anlamına gelir. Bazı duygu ve durumları anlatabilmek için kelimelerin bir araya gelmesine deyim denmektedir. Göze almak deyimi de halk arasında çok fazla kullanılanlar içerisinde bulunmaktadır. 

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