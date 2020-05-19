19.05.2020 - 12:58 |
Güldür Güldür oyuncuları kimler? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...
Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Güldür Güldür, oyuncu kadrosu ve skeçleri ile dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. Yapımcılığını BKM'nin yaptığı Güldür Güldür'de pek çok isim yer alıyor. Peki Güldür Güldür oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
7’den 70’e izlenen Güldür Güldür programı izleyicilerle buluşma devam ediyor. Eğlenceli skeçlerle beğenilen yapımlar arasında bulunan Güldür Güldür, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Güldür Güldür'ün oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...
GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aycan Koptur
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Emre Altuğ
Evrim Akın
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Onur Atilla
Onur Buldu
Özgün Aydın
Simge Günsan
Sinan Çalışkanoğlu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter