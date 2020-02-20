Gülşah Saraçoğlu kimdir, evli mi? Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu biyografisi

Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapıyor. Modacı Dilek Hanif'in asistanlığını yaparak moda sektörüne adım atan Gülşah Saraçoğlu birçok isimle çalışmalar yürüttü. Birçok şarkıcı ve manken için kıyafet tasarlayan Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında ilk evliliğini yaptı. İlk evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Gülşah Saraçoğlu'nun oğlunun adı Aslan Yentur'dur. İşte Gülşah Saraçoğlu hakkında merak edilenler...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.