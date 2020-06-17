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17.06.2020 - 09:31 | | İHA

Güneş plajını yosunlar bastı

İstanbul Florya'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında olan Güneş Plajının bir kısmını yosunlar kapladı. Keskin bir koku da etrafa yayan yosunların oluşturduğu çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Güneş plajını yosunlar bastı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında olan ve ücretli olarak içeriye giriş yapılan Florya'daki Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı.

Yosunlar nedeniyle çevrede keskin bir koku da duyulurken, çirkin bir tablo ortaya çıktı.

Yosunların bastığı Güneş Plajı önceki gün sezona açılırken yosunların bastığı alanda insanların bulunmadığı görüldü.

Paralı olarak giriş yapılan plajda tarife ise tam giriş ücreti 25 lira olarak belirlendi.

Yosunların bastığı plaj kıyısı drone ile havadan görüntülendi.

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