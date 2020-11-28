Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen FETÖ’nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar önceki gün çıktı. Cezaları üst sınırdan ve indirimsiz uygulayan mahkeme darbeyi Akıncı Üssü’nden yöneten dört “sivil imam” Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile Ankara’ya bomba yağdıran, F-16 pilotlarını yönlendiren 15 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca 3 bin 901 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yönelik bombalı saldırında şehit düşen komiser Cennet Yiğit, komiser yardımcısı Gülşah Güler ile komiser yardımcısı Seher Yaşar ile polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç’ın babaları kararın ardından Milliyet’e konuştu. Kararın acılarını dindirmediğini ancak bir nebze de olsa yüreklerine su serptiğini ifade eden şehit babaları, duygularını şöyle dile getirdi:

‘İçimiz soğumaz’

Veysel Yaşar: İçimiz hiçbir zaman soğumaz, ama dünya gözüyle bunların ceza aldığını gördük. Yüreğimizi fazla soğutmadı ama dünya gözüyle adalet yerini buldu. Biraz olsun yüreğimize su serpti. Tek ümidimiz inşallah güneş yüzü görmesinler.

Yahya Kemal Yiğit: Bizim çocuğumuzun şehit olduğundan haberimiz yoktu. Bunu bilmeden zaten darbe girişimi için sokaklardaydık. İnanın sabaha kadar uyuyamadım. Bu alçakların bu ülkeden yok olmasını istiyorum.

‘Çürüsünler’

Hüseyin Güler: Tabii ki benim isteğim idamdır. Ama devletimizin verdiği karardan da memnunuz. İçeride yatması dışarıya çıkamaması bizim bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor.

Zeki Kılınç: Oğlum geçici görevle İstanbul’dan Ankara’ya gelmişti. Biz bu davaları takip ettiğimizde gördük ki, bunların beyinleri sulanmış. Birilerine hizmet etmiş aşağılık insanlar. Yıllarca mahkemelerde bilirkişilik yapmış biri olarak söylüyorum, karardan memnunum. İnşallah elebaşı ve diğer firari sanıklar da yakalanırlar.