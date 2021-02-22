GÃ¼neÅŸli havayÄ± gÃ¶ren MaÃ§ka ParkÄ±na akÄ±n etti

Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 21.00 itibarÄ±yla baÅŸlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan, gÃ¼neÅŸli havayÄ± gÃ¶renler parklara akÄ±n etti.

Hafta sonunu kÄ±sÄ±tlama nedeniyle evlerde geÃ§iren pek Ã§ok kiÅŸi, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da yÃ¼kselmesini fÄ±rsat bilerek MaÃ§ka ParkÄ±'na geldi. Kimileri bisiklet sÃ¼rerken kimisi ise piknik yaptÄ±. Ã‡ocuklar ise parkta oyun oynadÄ±. Pek Ã§ok kiÅŸi, aÃ§Ä±k havada maske ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±.

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