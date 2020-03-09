Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güvercin 12. son bölüm full izleme linki yayında mı?
Star TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören yeni dizisi Güvercin, 12. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Hatırı sayılır bir izlenmeye sahip olan dizinin son bölümünde Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurdu ve ortalık karıştı. İşte şimdiden merakla araştırılan Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm full izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
GÜVERCİN 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurmuş; bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar. Zülüf, Kenan’a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır. Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha’yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir. Zülüf’ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir. Bütün bunları lehine çevirerek konağa geri dönen Kevsa, şimdi Ökkeş’le evlenerek yerini daha da sağlamlaştırdığını düşünen Nimet’le başetmek zorundadır.
GÜVERCİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
GÜVERCİN 12. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Güvercin 12. son bölüm full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...