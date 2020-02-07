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07.02.2020 - 10:47 |

Hadi 7 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı: İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta iç her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu olarak İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir? sorusu soruldu. Peki İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir? İşte Hadi 7 Şubat ipucu sorusunun yanıtı...

Hadi 7 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı: İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu olarak İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir? sorusu yarışmanın takipçilerine verildi. Peki İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir?

HADİ İPUCU SORUSU: İnek sütünden yapılan, mavi damarlı ve küflü İtalyan peyniri hangisidir?

HADİ 7 ŞUBAT İPUCU SORUSU YANITI: Gorgonzola

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