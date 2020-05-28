Hafta sonu yasak var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi tarihte bitecek, yasak devam edecek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konu hafta sonu yasak olup olmayacağı. İşte merakla araştırılan durumlarla ilgili son gelişmeler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, bayram sonrası için araştırılmaya başlandı. 4 gün 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında, kısıtlamaların devam edip etmeyeceği resmi açıklamalar kapsamında araştırılıyor. Normalleşme süreciyle ilgili daha önce gündeme gelen açıklamalarda haziran ayı işaret edilmişti. Peki, bayram sonrasında sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

BAYRAMDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?



Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.



Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.



Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.



Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Normalleşme sürecinde atılacak adımların Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.