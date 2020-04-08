Hak Nedir? Hak Getire Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Hak Etmek Ne Anlama Gelir?

Amaca göre birçok değişik anlamı ile hak farklı cümlelerde kullanılabilir.

- Adalet,

- Hukukun sağladığı ve birine ayırdığı kazanç,

- Dava ya da iddaa da gerçeğe uygunluk, doğruluk,

- Verilmiş emeğe karşı manevi yetki,

- Pay,

- Emek karşılığı alınan ücret,

Hak Getire Kısaca Ne Demektir?

Hak getire cümlesi ‘bulunmaz, ne arar ya da yoktur anlamları taşımaktadır.’ Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Öyle bir duruma düştük ki su veya yiyecek hak getire’’

Bu şekilde cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

TDK’ya Göre Hak Etmek Ne Anlama Gelir?

Verilen bir emeğe karşılık adaletli şekilde karşılığını almak hak etmek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında karşılık bu şekilde çıkıyor. Ayrıca gerekli karşılığı görmek ve layık olmak gibi durumlardan da bahsetmek mümkündür.