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11.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Hakimden ‘korkuyorum’ diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun

İstanbul’da bir süre arkadaşlık ettiği Murat Uslu tarafından geçen yıl 6 yaşındaki kızının yanında başından silahla vurulan Tuğba Anlak’ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Hakimden ‘korkuyorum’ diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
ELİF ALTIN İstanbul  

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ünver, Murat Uslu, tutuksuz sanık Pelin Altun ile avukatları katıldı.

Gözü kapalı çıkarıldı

Tanıkların beyanından sonra 6 yaşındaki çocuğun tanık olarak dinlenmesini talep eden müşteki avukatları, çocuğun sanıklardan korktuğu için ayrı bir odada ifadesinin alınmasını talep etti. Mahkeme başkanının olumsuz cevabı üzerine tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı “Ne çocukmuş korkarsa korksun” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı çocuğa, ‘Korkuyor musun?’ diye sordu. Çocuğun, ‘Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada’ diye cevap vermesi üzerine mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasını ve ifadenin sonra alınmasına karar verdi. Küçük çocuk gözleri kapalı dışarı çıkarıldı.

                                                                                              

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