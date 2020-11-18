Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Halı sahaların faaliyetlerin durdurulacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de halaı sahaların çalışma durumu ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki son dakika halı sahalar ne zaman kapanacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI?

Halı sahaların faaliyetleri 31.12.2020 tarihine kadar durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu detaylar yer aldı;

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.