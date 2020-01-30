Haluçka tarifi ve malzemeleri | Haluçka nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Haluçka yapıyor. Programı takip eden izleyiciler Haluçka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yaptıkları yemekler ile gün sonunda hediye olarak verilen Haluçka nasıl yapılır, Haluçka malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. İşte Haluçka tarifi ve malzemleri...

HALUÇKA MALZEMELERİ

2 tavuk budu

2 yemek kaşığı margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

yarım yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 su bardağı tavuk suyu

Hamur için:

1 yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

HALUÇKA YAPILIŞI:

Tavuk butlarını haşlayıp didikliyoruz.

Tencereye margarin ve sıvı yağ ekleyip ısıtıyoruz.

Üzerine salçaları ekleyip kavuruyoruz.

4 su bardağı tavuk suyunu ekliyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra tavuk ve nohut ekleyip karıştırıyoruz.

Ayrı bir kasede yumurta, un ve suyu ekleyip karıştırıyoruz.

Kek hamuru kıvamında bir kıvam elde ediyoruz.

Kaynayan yemeğimizin içerisine tatlı kaşığının ucu ile hamurdan alıp tencereye ekliyoruz.

Tuz ve karabiber ekliyoruz.

Elde ettiğimiz küçük hamurlar pişene kadar kısık ateşte yemeği pişiriyoruz.

Pişen yemeğimizi ocaktan alıp sıcak olarak servise sunuyoruz.