MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hangi çiçekle aynı adı taşıyan bir balık türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
11.05.2020 - 21:57 |

Hangi çiçekle aynı adı taşıyan bir balık türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangi çiçekle aynı adı taşıyan bir balık türü vardır?

Hangi çiçekle aynı adı taşıyan bir balık türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangi çiçekle aynı adı taşıyan bir balık türü vardır?

FULYA


 

KKTC'deki son corona virüs hastası da taburcu edildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekai Gece taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gipsy Kings'in seslendirdiği No Volvere şarksının Türkçe ismi nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Gipsy Kings'in seslendirdiği No Volvere şarksının Türkçe ismi nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber