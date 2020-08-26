Hangi illerde düğünler yasaklandı? İçişleri Bakanlığından 14 il için düğün nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlandırma

Düğünler yasaklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son korona virüs genelgesinin ardından 14 ilde düğün ,nişan ve sünnet organizasyonları 1 saat olmak kaydıyla sınırlandırıldı. Son dönemde birçok ilde artan korona virüs vaka sayılarının ardından yeni alınan karar ile 14 ilde düğün, kına gecesi nişan gibi organizasyonlar 1 saat ile sınırlandırıldı. İşte yasak getirilen iller...

HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLERE KISITLAMA GETİRİLDİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son korona virüs genelgesi ile 14 ilde düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirildi. Sınırlama getirilen iller arasında Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat geliyor.

Sınırlandırma getirilen illerde dans/oyunlara izin verilmeyeceği duyurulurken sosyal mesafe kurallarının düğün salonlarında ayarlanacağı duyuruldu. Aynı zamanda yasak getirilen illerde damat ve gelinin birinci ve ikinci derece akrabası olmayan 65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşların düğün salonlarına alınmayacağı duyuruldu.