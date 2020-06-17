Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa maske takmak zorunlu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak az önce açıklanan son dakika haberine göre 3 büyük ilimizde maske takmak zorunlu hale getiridil.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ardından Ankara ve Bursa'da da maskesiz çıkma yasağı geldi



İstanbul Valisi Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı.









VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA





Valiliğimizin koordinasyonunda Covid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte pandeminin kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerimizce aksatılmadan sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 17.06.2020 tarihinde başta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları vb. kümelenme noktaları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market, pazar yerleri ve AVM’ler olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dâhil uyulması gerekli kurallar yönünden 70 emniyet denetim ekibi, 10 ilçe tarım denetim ekibi, ilçe sağlık denetim ekipleri, Kaymakamlığımızca oluşturulan AVM denetim ekibi, İlçe Belediyesi Zabıta birimleri ve Çankaya Vefa Sosyal Destek ekiplerimizle birlikte genel bir tarama denetimi gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte denetim faaliyetlerimiz gelecek günlerde de aksatılmadan sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

BURSA'DA DA YASAKLANDI



Bursa Valiliği de yaptığı açıklamada maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı açıkladı.









