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22.12.2020 - 16:26 |

Hatay ve Mersin'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini kaç olarak açıkladı

Hatay ve Mersin'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin İdlib ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay ve Mersin'in bazı ilçelerinde de hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Hatay ve Mersin'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini kaç olarak açıkladı

Hatay ve Mersin'de deprem mi oldu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Suriye sınırında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Meydana gelen deprem Hatay ve Mersin ilçelerinden hissedildi. Depremin merkez üssü Suriye olarak açıklanırken deprem yerin 14,5 km derinliğinde meydana geldi. Deprem yerel saatle 15:45'te meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen depremin ardından Hatay ve Mersin'in bazı ilçerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile depremin korku ve paniğe neden olduğu vatandaşlar tarafından dile getirildi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Hatay ve Mersinde deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini kaç olarak açıkladı

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