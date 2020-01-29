Hava durumu yarın nasıl olacak, kar yağacak mı? 30 Ocak Metoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir tahminleri ve uyarıları

Ocak ayının son günlerini yaşarken yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgiler, vatandaşların bilgilenmesini sağladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Aynı zamanda son zamanlarda meydana gelen deprem bölgelerinin hava durumu da haberimizde...

DEPREM BÖLGESİ HAVA TAHMİN RAPORU

Deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü deprem bölgesinin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere, perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, cuma günü ise karla karışık yağmur ver kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının deprem bölgesinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, cuma gününden itibaren azalacağı ve hafta sonu mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, Cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda deprem bölgesinde yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Çarşamba Çok Bulutlu 2°C 10°C

Perşembe Yağmurlu 3°C 5°C

Cuma Çok Bulutlu -2°C 4°C

Cumartesi Çok Bulutlu -2°C 5°C

Pazar Az Bulutlu 0°C 11°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Yağmurlu 7°C 15°C

Perşembe Yağmurlu 5°C 11°C

Cuma Parçalı Bulutlu 2°C 10°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 8°C 12°C

Pazar Az Bulutlu 8°C 13°C

İZMİR HAVA DURUMU

Çarşamba Çok Bulutlu 8°C 18°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 11°C 16°C

Cuma Az Bulutlu 5°C 14°C

Cumartesi Az Bulutlu 6°C 18°C

Pazar Az Bulutlu 8°C 18°C

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