2020 Yılının Mart ayından bu güne dek salgını devam eden koronavirüs, hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, alınan tedbirler sonrasında vaka sayılarında büyük azalma olduğu görüldü. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında yüz yüze eğitim için de bir adım atıldı. Bugün Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yüz yüze eğitime başladı. Vatandaşlar ise Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hangileridir? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hakkında merak edilenler...

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI HANGİLERİ, NERELER, KİMLER?

Yaygın eğitim programları (İşkur kursları, MEB kursları, sürekli eğitim merkezleri)

Yetişkin eğitimi okuma - yazma faaliyetleri

Halk eğitim Merkezleri

Mesleki eğitim Merkezleri

Açık Öğretim okulları

Yüksek öğretim

Yurtdışı eğitim olanakları

Engelsiz öğrenim

e- öğrenme kaynakları