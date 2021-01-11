Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hangileridir?
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları bugün yüz yüze eğitime başlıyor. Koronavirüs salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verenler arasında olan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları için büyük gün geldi. Peki Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hangileridir? İşte Hayat Boyu Öğrenme Kurumları ile ilgili bilinmesi gerekenler...
2020 Yılının Mart ayından bu güne dek salgını devam eden koronavirüs, hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, alınan tedbirler sonrasında vaka sayılarında büyük azalma olduğu görüldü. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında yüz yüze eğitim için de bir adım atıldı. Bugün Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yüz yüze eğitime başladı. Vatandaşlar ise Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hangileridir? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hakkında merak edilenler...
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI HANGİLERİ, NERELER, KİMLER?
Yaygın eğitim programları (İşkur kursları, MEB kursları, sürekli eğitim merkezleri)
Yetişkin eğitimi okuma - yazma faaliyetleri
Halk eğitim Merkezleri
Mesleki eğitim Merkezleri
Açık Öğretim okulları
Yüksek öğretim
Yurtdışı eğitim olanakları
Engelsiz öğrenim
e- öğrenme kaynakları