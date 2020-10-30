Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu alma ekranı! HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. Sınavlar, ulşaım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu alma ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki HES kodu nasıl alınır?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.