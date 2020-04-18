Hayat Eve Sığar uygulaması indir (Android - APP) işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar programı nedir?

Android ve APP Store telefon kullancılarının erişim sağlayabileceği Hayat Eve Sığar uygulaması yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan ve hangi bilgileri barındırdığı araştırılan Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar uygulaması indirildikten sonra nasıl giriş yapılır?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor.giriş yapmak için sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi ve yaşadığınız yerin tam ve düzgün olarak girdikten sonra bölgenizin ne kadar riskli olduğu, bölgenizde evinde karantina altında olan corona virüs hastası var mı soruları yanıt buluyor