Hayat Eve Sığar uygulaması indirme linki | Hayat Eve Sığar uygulaması renkleri anlamları nedir?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi için bir aplikasyon geliştirildi ve kullanıcılar corona virüs vakalarının yoğun olduğu bölgeleri telefon üzerinden görebiliyor. Kendi yaşadığı bölge ve yakınlarının yaşadığı bölgeler haricinde tüm il ve ilçelere erişim sağlama özelliğinde olan Hayat Eve Sığar uygulaması yoğun ilgi görüyor. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI RENKLERİ

Kırmızı halka: Yüksek riskli bölge

Yeşil halka: Az riskli bölge

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDA YENİ ÖZELLİK

Son dakika haberlere göre Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.