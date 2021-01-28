Haydar Baş kimdir, ne zaman öldü? Haydar Baş partisi nedir, neden öldü?

Haydar Baş, Bakü Devlet Üniversitesinden 'Profesör' unvanını aldı ve Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyat Araştırmaları Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Baş, Millî Selamet Partisi ile 1970 yılında siyaset kariyerine başladı. İlerleyen süreçte Bağımsız Türkiye Partisini kurdu. İşte, Haydar Baş hayatı...

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Baş, 28 Ocak 1947; Trabzon'da dünyaya geldi. Meltem TV, Mesaj TV ve Öğüt, Mesaj, İcmal dergisi ile Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibi olan isim, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. "Profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesinden aldı. Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyat Araştırmaları Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Haydar Baş, siyasetle 1970'te Millî Selamet Partisi ile tanıştı ancak çeşitli nedenlerle partiden ayrıldı. 25 Eylül 2001'de, ölene kadar liderliğini üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisini kurdu. "İş, aş, bu defa Haydar Baş" sloganı hem kendisinin hem partisinin tanınırlığını artırdı. 2011 genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı oldu.

Trabzon'da covid-19 testi pozitif çıktı ve 9 Nisan'da Akçaabat'ta bir hastanede koronavirüs tedavisine alındı. 4 günlük tedavi sonrası yoğun bakıma alındı. 14 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs pandemisinden kaynaklı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne defnedildi.