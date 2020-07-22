Hayıflanma Nedir? Örnek Yakınma Ve Hayıflanma Cümleleri

Hayıflanma yakınma olarak da bilinmektedir. Bir kişinin bir olaydan hayıflanması yani yakınması şeklinde ki eyleme denilmektedir.

Hayıflanma Nedir?

Hayıflanma kelimesinin kökeni Türkçedir. Dilimizde en çok kullanılan kelimelerden olan hayıflanma kelime anlamı itibari ile acınmak ve üzülmek anlamı çıkmaktadır. Geçmiş bir zamanda yaşanmış olayın üzüntüsünü günümüzde söyleyerek yakınmasına yani üzülmesine hayıflanmak denilmektedir. Ayrıca geçmişte yaşanmış olaylardan pişmanlık duyulması da yine hayıflanma ile aynı ölçüde değerlendirilmektedir.

Hayıflanma genel olarak pişmanlık veya üzüntü olarak da bilinmektedir. Bunların genel adına hayıflanma denilmiştir. Hayıflanma cümlelerinde eyvah, ne yazık ki, gibi sözcükler oldukça fazla kullanılır. Bu kelimeler ile birlikte cümlelerden bir yakınma olduğu da anlaşılmaktadır.

Örnek Yakınma ve Hayıflanma Cümleleri

- Geçmişte yapmış olduğum hatalardan ötürü, ne yazık ki bu hatalarımdan şimdi pişmanlık duyuyorum.

- Yapmış olduğum hatalardan ötürü üniversiteyi ne yazık ki bitirememiştim.

- Keşke geçmişte yaptığım hataları yapmamış olsaydım.

- Dört sene önce ne yazık ki büyük bir iş teklifin kaçırdım.

- Elime o fırsat geçmişken o arabayı almalıydım.

- Şimdi üniversiteyi Ankara'da okumak vardı.

- Eyvah, sanırım evden çıkarken ocağın altını söndürmeyi unuttum!

- Eğer zamanında İngilizce derslerine daha çok ağırlık verseydim bugün daha iyi bir yabancı dilim olması içten bile değildi.

- Bu sene daha fazla çalışsaydım belki o zaman tatil yapabilirdim.

- Zamanında elime geçen fırsatları değerlendirseydim bugün daha iyi bir evim ve daha iyi bir arabam olacaktı.

- Gençken çok ağır işlerde çalışmasaydım bugün çektiğim bu ağrıları çekmezdim.

- Zamanında daha iyi spor yapsaydım şimdi daha iyi bir vücudum olacaktı.

- Saçlarım beyazlamaya başladı, ne yazık ki artık yaşlanma sürecine giriyorum.

- Zamanında yaptığım hatalardan ötürü bugün onu kaybettim.

- Sana daha çok değer verseydim şimdi daha mutlu bir hayatımız olacaktı.

- Genç iken gezip eğlenmek varmış.

- Zamanında daha tasarruflu olsaydım daha iyi şartlar altında yaşamak içten bile değildi.