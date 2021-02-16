Hayrunnisa Hemşire anlattı: O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim

25 yaşındaki bir çocuk annesi hemşire Hayrunisa Can, Şişli’de özel bir hastanede görevi başındayken ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınmış ve bıçaklanmıştı.

30 Aralık'ta gerçekleşen olayda akciğeri delinen ve ağır yaralanan Hayrunisa hemşire; "Eğer ben kurtarılmasaydım ölecektim. O yüzden de pişmanlık kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İkna çalışmaları sürerken emniyet müdürünün ani bir refleksle saldırganı etkisiz hale getirmesiyle kurtulan Hayrunisa Hemşire sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben geldim dedi. Ben sana gelirim dememiş miydim dedi. Montunu çıkardı, bıçağı gördüm, ne yapacağımı bilemedim, şok oldum. Yani dedim ki bu beni burada öldürecek, bunlar da beni kameraya çekecekler. İleride Emine Bulut gibi görüntülerimi izleyecekler. Şişli Emniyet Müdürü geldi. 'Kızı bırak ne istiyorsan konuşalım' dedi, 'Hayır bırakmayacağım' dedi. Bir anda Emniyet Müdürü üzerine atladı"

AVUKATI KONUŞTU

Olay sonrası insan öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, hakaret ve tehditten dolayı dava açıldığını dile getiren Hayrünisa Can'nın avukatı sanığın15 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiğini söyledi.