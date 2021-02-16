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16.02.2021 - 14:36 |

Hayrunnisa Hemşire anlattı: O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim

Ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınan hemşire Hayrunnisa Can; "O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim" dedi. Can, “Bir senedir sürekli ölüm tehditlerine maruz kalıyorum. Ablanı bulamazsam seni öldüreceğim, senin yüzüne kezzap atacağım” dedi. CNN Türk ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberi...

25 yaşındaki bir çocuk annesi hemşire Hayrunisa Can, Şişli’de özel bir hastanede görevi başındayken ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınmış ve bıçaklanmıştı.

30 Aralık'ta gerçekleşen olayda akciğeri delinen ve ağır yaralanan Hayrunisa hemşire; "Eğer ben kurtarılmasaydım ölecektim. O yüzden de pişmanlık kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Hayrunnisa Hemşire anlattı: O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim

İkna çalışmaları sürerken emniyet müdürünün ani bir refleksle saldırganı etkisiz hale getirmesiyle kurtulan Hayrunisa Hemşire sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben geldim dedi. Ben sana gelirim dememiş miydim dedi. Montunu çıkardı, bıçağı gördüm, ne yapacağımı bilemedim, şok oldum. Yani dedim ki bu beni burada öldürecek, bunlar da beni kameraya çekecekler. İleride Emine Bulut gibi görüntülerimi izleyecekler. Şişli Emniyet Müdürü geldi. 'Kızı bırak ne istiyorsan konuşalım' dedi, 'Hayır bırakmayacağım' dedi. Bir anda Emniyet Müdürü üzerine atladı"

AVUKATI KONUŞTU

Olay sonrası insan öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, hakaret ve tehditten dolayı dava açıldığını dile getiren  Hayrünisa Can'nın avukatı  sanığın15 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiğini söyledi.

Hayrunnisa Hemşire anlattı: O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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