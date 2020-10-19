Hazal Tektaş kimdir, kaç yaşındaydı? Hazal Tektaş cinayeti ne zaman gerçekleşti?

İstanbul Esenler'de dün gece yarısında akılalmaz bir cinayet daha yaşandı. Hazal Tektaş kendisi ile birlikte olmak isteyen Mehmet Ali Atış'ı reddedince başından vurularak öldürüldü. Olay dün gece yarısı İstanbul Esenler Otagarı Bağlantı Yolunda 03:00 sularında meydana geldi. Genç kız kendisi ile birlikte olmak isteyen Mehmet Ali Atış'ı reddetti. Hazal Tektaş oturduğu yerden bir anda kalkıp kaçmaya başladı. Mehmet Ali Atış'da genç kadının peşinden koşmaya devam ederken belinden çıkardığı silahı ateşledi ve genç kızı başından vurdu. Hazal henüz 19 yaşındaydı. Katil Mehmet Ali Atış Hazal'ı öldürdükten sonra aynı silahla kafasına dayadığı silahı ateşledi.

İSTANBUL Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında, dün 03.00 sıralarında, Mehmet Ali Atış (19) ile Hazal Tektaş (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, ikili arasındaki tartışma büyüyünce Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Atış da peşinden gittiği Tektaş’a yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Başından vurulan Tektaş kanlar içinde yere yığıldı.

Atış, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tektaş’a ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Tektaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.