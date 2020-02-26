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26.02.2020 - 00:48 |

Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 9. son bölüm kesintisiz izle

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu, 9. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde İpek'in Hekimoğlu'nu takibe başlaması büyük bir heyecana sahne oldu. Peki Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 9. son bölüm kesintisiz izle

HEKİMOĞLU 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır. Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.

Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır. Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara yanlış anlamlar mı yüklemektedir? İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir? Yoksa gerçekten lanetlenmiş olabilir mi?

HEKİMOĞLU 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 9. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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