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11.02.2020 - 14:32 |

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu nerede çekiliyor, dizi oyuncuları kimler?

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenilen Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde Hekimoğlu ve İpek arasındaki iddia nelere mal olacaktır? merak konusu. Peki Hekimoğlu yeni bölümünde neler olacak? İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu nerede çekiliyor, dizi oyuncuları kimler?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Hekimoğlu yeni bölümünde neler olacak? İşte Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.

HEKİMOĞLU FRAGMAN

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık
Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban
İpek Tekin

Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz
Emre Acar

Damla Colbay
Zeynep Can

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