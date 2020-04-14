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14.04.2020 - 13:10 |

Hekimoğlu bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Diziyi beğeniyle izleyenler şimdi 'Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?' sorusunu soruyor.

Hekimoğlu bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

 

Hekimoğlu dizisi corona virüs nedeniyle uzun bir zamandır ekrana gelmezken diziyi sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölüm tarihini araştırıyor. Bu nedenle de 'Hekimoğlu bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?' soruları gündemde...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle Hekimoğlu dizisi çekimlerine ara verilrken bu akşam dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana galaceği ise şimdilik bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

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