Hekimoğlu dizisi 10. bölüm fragmanları izle! Hekimoğlu dizisinde Ateş, Zeynep'e kendisinden hoşlanmadığını söylüyor!
Hekimoğlu dizisi 10. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinde Valide Etik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yüklü bir bağışta bulunan Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu olarak göreve başlar. Hastanede tek önlük giymeyen doktor olan Ateş Hekimoğlu ilk dakikadan dikkatini çeker. Öte yandan Ateş Hoca ve Zeynep arasındaki konuşma Zeynep'in umutlarının yıkılmasına neden olacaktır. Hastanede bu hafta genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi'nin durumu Ateş Hekimoğlu ve ekibi tarafından devralanır. Kadının kalp nakline ihtiyacı olduğu Ateş Hoca tarafından genel kurulda dile getirilir.
Hekimoğlu dizisi bu akşam 10. yeni bölüm fragmanları ile ekrana gelecek. Salı akşamları Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Hekimoğlu'nda bu hafta hastaneye yüklü bir bağış yapan Vahap Ergün yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez dikkatinden kaçmayan tek isim elbette Ateş Hekimoğlu olacaktır. Hekimoğlu tüm bu yaşananların arkasında Vahap Ergün'ün kötü bir niyeti olduğu kanısındadır. Öte yandan genç bir CEO olan Sevgi'nin tedavisi Ateş Hoca ve ekibi tarafından devralınır. Sevgi'nin kalp nakline ihtiyacı vardı. Tedavi sürecinde Emre'nin yaptığı bir hata Ateş Hekimoğlu'nun delirmesine yol açacaktır. Peki Hekimoğlu 10. yeni bölümde Emre'yi kovacak mıdır?
HEKİMOĞLU 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
HEKİMOĞLU 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI