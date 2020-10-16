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16.10.2020 - 12:14 | | AA

Helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyon: 26 gözaltı

Gaziantep'te 853 polisin katılımıyla "torbacı" tabir  edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli  gözaltına alındı. Özel Harekat polisleri, bir adrese düzenlediği operasyonda koçbaşı  kullanmasına rağmen kapıyı açamadı. Satıcılarının  kapıya özel sürgü sistemi kurduğunu belirledi.

Helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyon: 26 gözaltı
Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
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İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla  Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yeditepe,  Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde önceden belirlenen 29 adrese eş  zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları  açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

BASKINA KARŞI ÖZEL KAPI SÜRGÜSÜ

Özel Harekat polisleri, bir adrese düzenlediği operasyonda koçbaşı  kullanmasına rağmen kapıyı açamadı.

Ekipler, içerideki şüpheliye sürgü varsa açması yönünde uyarılar  yaparken zanlı da sürgünün olmadığını, anahtarın annesinde olduğu için kapıyı  açamadığını dile getirdi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca levye ve balyoz kullanarak kapıyı açabilen  ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler yaptığı kontrolde baskına karşı uyuşturucu satıcılarının  kapıya özel sürgü sistemi kurduğunu belirledi. Kapının arkasında 1 metre boyundaki 3 demir sürgü ve kapı düzeneğine gizlenmiş 6 kilit olduğu görüldü.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek  verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 853 polisin görev  aldığı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Operasyon kapsamında 29 ev, 505 araç ile 3 bin 240 kişinin üzerinde  arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram  eroin, 247 bonzai, 3 bin 447 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2  pompalı tüfek, 22 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde  incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

Zeybek operasyonda görev yapan personele gömlek hediye etti.

İncelemeler sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bülent  Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de yer aldı.

Helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyon: 26 gözaltı

 

  

 
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