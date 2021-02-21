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21.02.2021 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik

Türk Hemşireler Derneği’nin aşılama takvimi kapsamında öncelikle aşılanacaklar arasına son sınıf hemşirelik öğrencilerinin de dahil edilmesi için yaptığı girişimler sonuç verdi.

Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı, aşı takvimine son sınıf hemşirelik öğrencilerini de dahil etti. İsimleri sisteme tanımlanan öğrenciler, e-Nabız’dan aşılarını olmaya başladı. Kovid-19’a karşı Türkiye’de  14 Ocak’ta başlayan kitlesel aşılama kampanyasında, ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmış, tıp ve eczacılık fakültelerinde eğitim gören son sınıf öğrencileri de kapsama dahil edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır uygulama eğitimlerini uzaktan eğitim yolu ile alan hemşirelik öğrencilerine öncelik verilmemesi ise tepki çekmişti. Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, “Öğrencilerimizin aşılama programında öncelikli grupta yer almasına yönelik girişimlerimiz karşılığını buldu” dedi.

 

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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