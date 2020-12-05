MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Her üç kadından biri aile içi şiddeti yaşıyor’
ABONE OL
05.12.2020 - 07:00 |

‘Her üç kadından biri aile içi şiddeti yaşıyor’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni atanan Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, dünya genelinde her 3 kadından birinin aile  içi şiddete maruz kaldığını söyledi.

‘Her üç kadından biri aile içi şiddeti yaşıyor’

DSÖ tarafından kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet üzerine yapılan  bir araştırmaya atıfta bulunan Berdyklychev, “Araştırma, eşi veya sevgilisi tarafından uygulanan fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalanlar, Japonya’da  yüzde 15, Etiyopya ve Peru’da yüzde 70 oranında değişiklik gösteriyor. Sevgilisinden veya eşinden şiddet görme oranının  bölgelere göre dağılımı ise yüksek gelirli ülkelerde yüzde 23,2, Batı Pasifik  bölgesinde yüzde 24,6, Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 37 ve Güneydoğu Asya  bölgesinde yüzde 37,7 arasında değişiyor.” diye konuştu.

Pandemi arttırdı

Berdyklychev,  Kovid-19 salgınıyla kadına yönelik şiddet, salgınlar da dahil olmak üzere her tür acil durumda artma eğiliminde olduğunu belirtirken, özellikle çatışma bölgelerinden etkilenerek yerlerinden  edilen mülteci kadınların savunmasız olduğunu söyledi. Her ülkenin pandemiyi önlemek için çeşitli önlemler aldığına değinen Berdyklychev, “evde kal çağrıları” ile kadınların eşleri ile sürekli aynı ortamda  bulunmasının olumsuzluk yaratabileceğine dikkati çekti. Kovid-19 ile mücadelede çocuk sahibi olan kadınların karşılaştığı  sorunlara işaret eden Berdyklychev, “Çalışma ve ev işlerinin yükü bazı zorluklar oluşturuyor ve şiddet içeren bir ilişkiyle kötüye giden stresi artırıyor”dedi.

Şiddete maruz kalan kadınların depresyon, kendine zarar verme ve  cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi sorunlar yaşama olasılığının daha yüksek  olduğunun altını çizen Berdyklychev, şiddete maruz kalan kadınlara yardım  edebilmek için, donanımlı sağlık personellerine ve güçlü sağlık sistemlerine  ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Berdyklychev, Türkiye’nin konuyla ilgili çalışmalarıyla ilgili de, “Sağlık Bakanlığının bu konuda hassas olması ve başta tüm sağlık  çalışanlarını hedefleyen, kapsamlı eğitim programları düzenlenmesinden çok  memnunum. DSÖ Türkiye Ofisi olarak, Sağlık Bakanlığının yaptığı tüm önemli  çalışmalar için teknik desteğimizi sağlamaktan ve uluslararası ortaklıklar  kurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa yolda yakalandılar

Yasağa yolda yakalandılar

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet