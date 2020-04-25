Hercai Ne Demek? Tdk'ya Göre Hercailik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Hercai, gelgeç sözcüğü ile eş anlamlı bir yapıya sahiptir. Bu kelime kişiye ait bir karakter özelliğini vurgulamak için kullanılmaktadır.

Hercai Ne Demek?

Hercai, iki kır çiçeğinin hikayesini içinde barındıran bir kelimedir. Buna göre birbirine aşık iki kır çiçeği, baharda açmak yerine kışın açmaya karar verirler. Ancak bu kır çiçeklerinden bir sözünü tutup kışı bekler, diğeri ise yazın açar. Sözünü tutmayan çiçek, bundan sonra hercai olarak isimlendirilir. Bu sebeple hercainin kelime manası, kararsız ve sözünde durmayan kişi anlamına gelmektedir.

TDK’ya Göre Hercai Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğü hercai kelimesini sıfat olarak nitelendirmiş ve bu kelime için iki açıklamaya yer vermiştir. Bu açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Kararsız olan ve konudan konuya geçen kişi, gelgeç.

Aşk konusunda değişken ve vefasız.