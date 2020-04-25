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25.04.2020 - 03:03 |

Hercai Ne Demek? Tdk'ya Göre Hercailik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Hercai, bir çiçek adı olması sebebiyle çoğu insan tarafından bilinen bir kelimedir. Ancak popüler bir diziye de bu isim verildikten sonra, kelimenin anlamı daha çok araştırılmaya başlamıştır. Peki, Hercai ne demek? TDK’ya göre hercai nedir? Sizler için hercai kelimesinin tüm anlamlarını derledik.

Hercai Ne Demek? Tdk'ya Göre Hercailik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Hercai, gelgeç sözcüğü ile eş anlamlı bir yapıya sahiptir. Bu kelime kişiye ait bir karakter özelliğini vurgulamak için kullanılmaktadır. 

 Hercai Ne Demek? 

 Hercai, iki kır çiçeğinin hikayesini içinde barındıran bir kelimedir. Buna göre birbirine aşık iki kır çiçeği, baharda açmak yerine kışın açmaya karar verirler. Ancak bu kır çiçeklerinden bir sözünü tutup kışı bekler, diğeri ise yazın açar. Sözünü tutmayan çiçek, bundan sonra hercai olarak isimlendirilir. Bu sebeple hercainin kelime manası, kararsız ve sözünde durmayan kişi anlamına gelmektedir. 

 TDK’ya Göre Hercai Nedir? 

 Türk Dil Kurumu sözlüğü hercai kelimesini sıfat olarak nitelendirmiş ve bu kelime için iki açıklamaya yer vermiştir. Bu açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Kararsız olan ve konudan konuya geçen kişi, gelgeç.

Aşk konusunda değişken ve vefasız.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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