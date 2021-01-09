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09.01.2021 - 16:16 |

HES kodu alma | HES kodu nasıl alınıyor? İşte HES kodu alma yöntemleri

HES kodu nasıl alınır? Koronavirüs tedbirlerinin yoğunlaşması ile birlikte HES kodu kullanım alanı da artıyor. Özellikle seyahat edecekler ve AVM girişlerinde sorulan HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemlerini sizler için derledik. İşte kolay HES kodu alma işlemi.

HES kodu alma | HES kodu nasıl alınıyor? İşte HES kodu alma yöntemleri

HES kodu almak için ne yapmak gerekiyor? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile seyahat edecekler, AVM girişleri, toplu taşımaya binenler ve kamu kuruluşlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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