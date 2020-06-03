Heyacanlı bekleyiş! 0-18 yaş arası çocuk ve gençler bugün mü sokağa çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi günler?

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman sorusu aile ve çocuklar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bulaştırıcı riski yüksek grup içerisinde yer alan ve corona virüsü hiç bir belirti göstermeden atlatabilen 0-18 yaş grubu için Mayıs ayının ilk haftasında yapılan düzenleme ile ilk olarak 20 yaş altı için belirlenen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yaş grubunda olan çocukların ve gençlerin belirli gün ve saatler içerisinde dışarı çıkmasına müsaade edilmişti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşa düşürülmüştü. 0-18 yaş arası gençler bundan böyle ayrı günlerde değil iki gün içerisinde belirli saat aralığında dışarı çıkma imkanı yakaladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen o müjde...

KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU

"Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.

0-18 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş sokağa çıkma izni Çarşamba ve Cuma günleri iki gün süreyle 14:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek