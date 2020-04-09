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09.04.2020 - 14:15 | | İHA

Hipertansiyon hastası 76 yaşındaki kadın coronayı yendi!

Marmaris Devlet Hastanesi’nde corona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Hipertansiyon hastası 76 yaşındaki kadın coronayı yendi!

Datça ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Neriman Dukali, 3 Nisan Cuma günü kronik hipertansiyon hastalığı nedeniyle fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Datça Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaşlı kadının corona virüs olabileceğinden şüphelenen hekimler hastayı Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 5 Nisan Pazartesi günü Marmaris Devlet Hastanesi’ne getirilerek test yapılan kadının sonucu pozitif çıktı ve hastanede oluşturulan karantina servis ünitesine alındı.

Neriman Dukali’nin corona virüs ile ilgili tedavisi olumlu cevap verdi. Dört gün süren tedavi sonrası iyileşen yaşlı kadın hastane yönetimi tarafından taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Neriman Dukali, “Bende hipertansiyon var. Onun için geldim. Şu an çok iyiyim. Hastanemiz çok iyi ilgilendi. Hemşirelerimiz, doktorlarımız. Ellerine kollarına sağlık. Cümlesine şifa versin. En çok torunlarımı özledim” dedi.

 

 

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