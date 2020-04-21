Hortum Nasıl Oluşur? Kısaca Hortum Oluşumu Ve Türleri

Hortum oluştuğu zaman gücü ile etrafa pek çok zararı dokunmaktadır.

Hortum Nasıl Oluşur?

İlk önce hortum, bir rüzgar çeşididir ve rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basında doğru oluşur. Hortumlar, gökyüzündeki derinlikte ortaya çıkar ve yeryüzüne doğru spiral biçimde inerler. Havada oluşan su buharı, bir başka ismiyle bulutların, oldukça değişik türleri bulunur. Kümülüs de, bu türlerin içerisinde yer almakla beraber bu bulut çeşidi hortum rüzgar çeşidiyle alakalıdır.

Hortum oluştuğunda bir felakete dönüşür. Bununla birlikte pek çok yapıya zarar verilecek kadar set eser. Genel olarak hortumlar kara üstünde oluşurlar ancak kimi vaziyetlerde göl veya deniz üstünde de oluşabilir. Bu vaziyetlerde su hortumları ortaya çıkar. Bu yerlerde yakın bölgelerde tehlikeye neden olabilir.

Kısaca Hortum Oluşumu ve Türleri

Hortumlar, büyüklüklerine ve şiddetlerine göre derecelendirilir. Bu derecelendirme F1- F5 aralığında yapılır. Şiddetli hortumlar oldukça kısa bir süre içinde büyük şehri yıkarak, orada eser bırakmayabilir seviyededir. En şiddetli hortumlar F5 ile derecelendirilir ve bu derecede oluşan hortum tam anlamıyla bir doğal afet şeklinde olur.

Amerika'nın Oklahoma şehrinde böyle bir hortumun meydana geldiğini söylemek mümkündür. F5 derecesindeki bu hortumun çapı bu şehirde tam olarak 1.5 kilometreyi bulur. Bu rakamın oldukça büyük çaplı olduğunu belirtmek mümkündür. F1 derecesi en hafif hortum derecesidir. Hortumların ortaya çıkmasına "kümülüs" ismi verilen bulutlar sebep olmaktadır. Bu bulutların kabarık bir biçimde durduğu söylenebilir ve halk arasında biçim olarak karnabahara da benzetilir. Üst bölümünde kümülüs bulutu kubbe haline gelir ve alt bölümünde yer alan ve artık bulutlar ile etkileşime girer.

Bu etkileşim neticesinde ise, gökyüzünden yeryüzüne inen bir spiral rüzgarın esmesi ile oluşur. Bu rüzgarın adı ise hortumdur. Hortumlar, karayla buluştukları zaman etkilerinin çok daha şiddet kazandığı söylenebilir. Bununla beraber bu rüzgar çeşidinin hızı kilometreleri bulabilir. Hortumların oldukça büyük zararlara neden olduğu belirtilmelidir.