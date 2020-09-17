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17.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Hrant Dink davasında sona gelindi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi.

Hrant Dink davasında sona gelindi
ELİF ALTIN İstanbul

 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu SEGBİS ile bağlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, aralarında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın bulunduğu 10 sanık ile haklarında gıyabi tutuklama kararı olan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 24-25-26 Kasım tarihlerine ertelendi.

İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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