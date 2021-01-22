Son dakika... Hrant Dink davasında Volkan Şahin tahliye edildi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine ve "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında ise yaşı gerekçesiyle tutuklama yerine "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz katıldı. 6 Ocak'ta yakalama emri çıkarıldıktan sonra tutuklanan dönemin jandarma görevlisi sanıklar Veysal Şahin ve Volkan Şahin ile başka suçlardan tutuklu bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALARINI YAPTILAR



Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Veysal Şahin savunmasında, cinayetten sonra doldurup imzaladıkları haber kayıt formundaki bilgilerin 6 ay önce aldıkları bilgiler olduğunu belirterek üstlerinin emriyle yazdığını söyledi. Sanık Şahin, "Cinayeti planlama faaliyetim yoktur. İstanbul jandarmasıyla irtibatım yok. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Volkan Şahin ise iddianamede Trabzon jandarma istihbarat görevlisi olarak gösterildiğini ancak o dönem astsubay çavuş rütbesiyle göreve yeni başladığını ileri sürerek "Ben istihbarat personeli değilim ve orada görevli herhangi bir personeli tanımıyorum" dedi. Sanık Volkan Şahin, Dink cinayetine yönelik bir haber almadığını, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Coşkun İğci'yi tanımadığını, irtibatının da olmadığını söyledi. Volkan Şahin, "İsmimin istihbaratçı olarak soruşturmaya dahil edilmesine bir türlü anlam verememekteyim. Coşkun İğci'nin bu istihbaratı bana bildirdiği iddiasına dayanan bir delil gösterilmemiştir. Ben Trabzon istihbarat şube görevlisi değil, asayiş tim komutanıydım. Hrant Dink ismini meydana gelen ölüm olayına kadar duymadım. Bundan önce ne iş yaptığını, kim olduğunu bilmiyordum. FETÖ ile ilgili ne bende, ne ailemde bir bağlantı vardır. Jandarma personeliyim. İhraç edilmedim. Tarafıma yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Özkan Mumcu ise Trabzon emniyetinde görev yaparken cinayetten 6 ay önce askere gittiğini, cinayet sırasında görevli olmadığını söyledi. Sanık Hamza Celepoğlu'nun avukatı Vural Ergül ise mütalaaya karşı kendisine yeterli süre tanınmadığı gerekçesiyle mahkeme heyetinin reddini talep etti.

ALİ ÖZ'E YAŞI GEREKÇESİYLE TUTUKLAMA YERİNE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Volkan Şahin'in lehine değişen delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Şahin hakkında "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına da karar verdi. Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, ancak sanığın yaşı dikkate alınarak tutuklama yerine "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasının yeterli olacağına karar verdi. Avukat Vural Ergül'ün mahkeme heyetinin tamamının reddine ilişkin talebini reddeden mahkeme, yazılı dilekçe vermesi halinde itirazın üst mahkemeye gönderilmesine de hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Muharrem Demirkale ve Yüksel Avan'ın savunmalarının 27 Ocak'taki duruşmada alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.