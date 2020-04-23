Hudut Nedir? Tdk'ya Göre Hudutlu Ve Hudutsuz Ne Demektir?

Hudut, kısaca “sınır” manasına gelen bir kelimedir. Arapça kökenli olan bu sözcük, eskiden daha yaygın kullanılsa da günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Bu kelime siyasi haritalarda ülkeler arası sınırın gösterimini ve bir kişinin dayanma noktasını belirtmektedir.



Hudut Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Sınır.

2. Uç noktası, son.



Hudutlu: Sınırlı olan, ucu ya da sonu bulunan.

Hudutsuz: Sınırsız, sonu olmayan, sonsuz, uçsuz ve bucaksız.

Hudut dışı: Sınırdan ötesi, sınırın dışı.

Hudut dışı etmek: Devlet kararıyla ve kanunlara uygun bir biçimde bir kişiyi sınır dışı etmek, ülke dışına göndermek.

Hudut boyu: Sınırın uzaklık bakımından sahip olduğu boy, sınır boyu.