23.04.2020 - 16:10 |
Hudut Nedir? Tdk'ya Göre Hudutlu Ve Hudutsuz Ne Demektir?
Hudut kelimesini gündelik yaşamda “hududu aşmak” olarak sık sık kullanmaktayız. Bu kelime gerçek ve mecaz anlamlarıyla hem siyasi alanlarda hem de günlük yaşamda kullanılabilmektedir. Hudut hakkında en sık sorulan sorular ise hududun kısaca kelime anlamı nedir ve hudut ne demek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler için hudut kelimesinin olabilecek tüm anlamlarını araştırdık. İşte hudut ile ilgili verilen TDK açıklaması.
Hudut, kısaca “sınır” manasına gelen bir kelimedir. Arapça kökenli olan bu sözcük, eskiden daha yaygın kullanılsa da günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Bu kelime siyasi haritalarda ülkeler arası sınırın gösterimini ve bir kişinin dayanma noktasını belirtmektedir.
Hudut Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Sınır.
2. Uç noktası, son.
Hudutlu: Sınırlı olan, ucu ya da sonu bulunan.
Hudutsuz: Sınırsız, sonu olmayan, sonsuz, uçsuz ve bucaksız.
Hudut dışı: Sınırdan ötesi, sınırın dışı.
Hudut dışı etmek: Devlet kararıyla ve kanunlara uygun bir biçimde bir kişiyi sınır dışı etmek, ülke dışına göndermek.
Hudut boyu: Sınırın uzaklık bakımından sahip olduğu boy, sınır boyu.